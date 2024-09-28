Дни культуры Республики Беларусь прошли в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на сцене филармонии, отметил, что обмен днями культуры между новосибирцами и белорусами уже становится доброй традицией:

— Это — необычный формат, и это было решение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которое он озвучил в ходе нашего визита в прошлом году. Что касается обменов, они продолжатся во всех сферах и касаются развития товарооборота, инновационного сотрудничества, потому что в этой отрасли сегодня — очень мощное оживление. Оно даёт результаты в виде уникальных совместных установок в сфере микроэлектроники, оптики, электроники, машиностроения. Всё это не просто обмен товарами и наработка внешнеторгового оборота, это — развитие той самой кооперации, которая связывала Россию и Белоруссию ещё во времена Советского Союза. Нам удаётся это не просто сохранять, но и приумножать.

Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич подчеркнула:

— Наша ярмарка белорусских товаров, открывшаяся сегодня — уже традиционная, но мы её усилили проведением Дней культуры после того, как у нас в Республике Беларусь состоялись Дни культуры Новосибирской области. Было очень много впечатлений, которые навсегда останутся в сердцах белорусов. Мы в ответ попытаемся тронуть сибирские сердца теплотой белорусской культуры. Когда сохраняются историко-культурные ценности, когда передаются традиции, тогда в отношениях у стран есть будущее, поэтому мы с каждым годом стараемся в рамках нашей дружбы реализовать какие-то конкретные проекты. Думаю, нам это удаётся и, сегодняшнее мероприятие — Дни белорусской культуры — тому подтверждение.

Андрей Травников также заявил, что такие яркие проекты, как Дни культуры, дают возможность прикоснуться к истокам общей истории и культуры, объединяют, укрепляют дружбу народов, стран и регионов.

В начале октября в Новосибирске пройдёт Белорусская арт-неделя. Этот интересный проект познакомит жителей и гостей нашего региона с культурой, языком, модой, прикладным и песенным творчеством Республики Беларусь.