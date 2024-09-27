В соцсетях Новосибирска появились фото зеленого человечка на мусорных площадках

Региональный оператор по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство» сообщил, что в соцсетях распространяется информация о человеке в зеленой маске с именем Чистомэн. На фотографиях, взятых МУП из новосибирских пабликов, человек в зеленой маске устанавливает на контейнерных площадках стойки для вещей, которым горожане хотят найти новых владельцев.

— У специалистов регоператора есть сомнения, что данные кадры сделаны в нашем городе, — пишет оператор и поясняет. — Чистомэн — волонтерское движение, существующее во многих городах.

Специалисты МУП «САХ» просят экоактивистов не усложнять работу экипажам мусоровозов, загромождая площадки всевозможными стойками для вещей. Помимо этого, они указывают на антисанитарные условия, в которых неприемлемо хранить игрушки и одежду.

— Дать вторую жизнь вещи, которая стала не нужна — отличная инициатива, — заявляет регоператор. — Советуем новосибирцам сдавать вещи в gusto-боксы и участвовать в свопах.

Чистомэн — псевдоним Артура Матиса-Сиразеева. Активист из Челябинской области 10 лет занимается уборкой мусора и привлекает внимание людей к проблемам экологии через публикации в Сети.

По данным 2GIS в Новосибирске работает 24 пункта приема одежды, расположенных в разных локациях города.

Ранее редакция сообщала о том, что остров Кораблик хотят взять в аренду в Новосибирске Общественники считают, что это необходимо для поддержания порядка на острове.