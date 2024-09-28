Сквер «Сказочный» открыли в Новосибирске

Рядом с домом по адресу Ленина, 50 открыли новый сквер под названием «Сказочный».

Этот уголок украшен деревянными скульптурами, созданными талантливым бердским резчиком по дереву Ильёй Давыдовым.

По информации активистов ТОС «Центральный», в новом сквере установят три резные скамьи, на которых можно будет сделать незабываемые фотографии. Скамейка «Вдохновение» будет украшена спинкой в виде волшебного пера, а также образами пушкинских Старика и Старухи и Царевны-лягушки. Кроме того, новосибирцев встретят Кот ученый, Иван Царевич и Золотая Рыбка.

Проект был удостоен гранта мэрии Новосибирска и стал победителем конкурса.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разыскивают вандалов, изуродовавших ограждение Первомайского сквера.