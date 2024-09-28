Сквер «Сказочный» открыли в Новосибирске

Рядом с домом по адресу Ленина, 50 открыли новый сквер под названием «Сказочный».
Этот уголок украшен деревянными скульптурами, созданными талантливым бердским резчиком по дереву Ильёй Давыдовым.
По информации активистов ТОС «Центральный», в новом сквере установят три резные скамьи, на которых можно будет сделать незабываемые фотографии. Скамейка «Вдохновение» будет украшена спинкой в виде волшебного пера, а также образами пушкинских Старика и Старухи и Царевны-лягушки. Кроме того, новосибирцев встретят Кот ученый, Иван Царевич и Золотая Рыбка.
Проект был удостоен гранта мэрии Новосибирска и стал победителем конкурса.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разыскивают вандалов, изуродовавших ограждение Первомайского сквера.
Источник фото: Freepik / Автор — gpointstudio
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