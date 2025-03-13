В России хотят увеличить штраф за непропуск скорой помощи

В Государственной Думе РФ предложили ужесточить меры наказания для водителей, которые не уступают дорогу автомобилям скорой помощи. Согласно соответствующему законопроекту, штрафы за такое нарушение будут увеличены в несколько раз.

Автор инициативы, глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщил, что такой подход позволит повысить безопасность на дорогах и улучшить качество медицинской помощи.

Нилов отметил, что нынешние меры оказались неэффективными, о чём свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ. Например, в Новосибирске вечером 15 января 2025 года водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не пропустил карету скорой помощи на светофоре на улице Сибиряков-Гвардейцев. Медицинский работник, который находился в скорой и заметил нарушение, уточнил, что бригада спешила на вызов к пациенту с инфарктом.

Ярослав Нилов считает, что отказ пропустить скорую помощь представляет собой более серьёзное нарушение правил дорожного движения и требует более строгого наказания.

В законопроекте предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и установить штрафы ГИБДД в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Также водителей могут лишать прав на срок от трёх месяцев до двух лет. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей.