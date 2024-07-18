«ДНК-библиотеки» создаются в Новосибирской области

Серийное производство не имеющих аналогов в нашей стране высокотехнологичных импортозамещающих наборов реагентов для молекулярной диагностики онкологических заболеваний, типирования вирусов и пренатального скрининга запущено в Новосибирской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты».

«ДНК-библиотеки» – это совокупности фрагментов ДНК, модифицированных определенным образом.

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, задача правительства Новосибирской области – выстроить цепочки поддержки, чтобы региональные инновационные компании переходили от изготовления опытного образца и патентования к внедрению в производство принципиально новых продуктов, качественно улучшающих здоровье и жизнь граждан.

— По итогам разработок организованы поставки готовых наборов реагентов для подготовки NGS-библиотек в научные организации и инновационные компании России. Следующим этапом будет масштабирование производства для нужд медицинских организаций региона и всей страны, — отметила замгубернатора.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев рассказал, что предусмотрено выделение субсидий в рамках конкурса для поддержки трансфера технологий инновационным компаниям, нацеленным на внедрение в серийное производство продуктов биотехнологического направления.