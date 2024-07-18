В Новосибирске разместят экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ

8 июля Международная-выставка форум «Россия» завершилась в Москве. Стенд Новосибирской области посетили более трех млн человек. Теперь же экспозицию нашего региона планируют перевезти в столицу Сибири.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что на сегодня областные власти рассматривают несколько вариантов – Экспоцентр, Академпарк или один из музеев города.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что на выставке «Россия» Новосибирская область была представлена выставочным стендом, который отражал развитие региона в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева»: «Образование – Наука – Производство». По итогам выставки регион получил памятные медали и статуэтки.