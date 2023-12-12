До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске

Тарифы на тепло-, водоснабжение, розничные цены на бытовой газ для населения и вывоз ТКО на 2024 год в Новосибирской области пока не установлены. Как сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров, динамика повышения стоимость этих услуг будет определена к 20 декабря.
— Средний рост размера оплаты услуг ЖКХ в Новосибирской области составит 9,5%, — подчеркнул Асмодьяров.
В некоторых населенных пунктах рост тарифов составит 12,7%. По словам Асмодьярова, это города — Новосибирск, Обь, Куйбышев, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения, а также муниципалитеты, где тариф был экономически ниже обоснованного.
Ранее редакция сообщала о том, что цена на проезд в маршрутках увеличится до 150 рублей в Новосибирске.
Фото freepik — wirestock
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