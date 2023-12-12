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До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске

  • 12/12/2023, 13:24
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До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске
В некоторых муниципалитетах рост составит 12,7%.

Тарифы на тепло-, водоснабжение, розничные цены на бытовой газ для населения и вывоз ТКО на 2024 год в Новосибирской области пока не установлены. Как сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров, динамика повышения стоимость этих услуг будет определена к 20 декабря.

— Средний рост размера оплаты услуг ЖКХ в Новосибирской области составит 9,5%, — подчеркнул Асмодьяров.

Тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске

Тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске

На сегодняшний день, по его словам, установлены только тарифы на электроэнергию для населения. Для граждан со второго полугодия 2024 года кВт\час будет стоить 3,66 рубля (+8,9%), для сельских населенных пунктов за счет понижающего коэффициента — 2,93 рубля. Также установлена тарифная сетка по повышению цены на сжиженный газ для населения с ростом на 9,5%.

В некоторых населенных пунктах рост тарифов составит 12,7%. По словам Асмодьярова, это города — Новосибирск, Обь, Куйбышев, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения, а также муниципалитеты, где тариф был экономически ниже обоснованного.

Ранее редакция сообщала о том, что цена на проезд в маршрутках увеличится до 150 рублей в Новосибирске. 

Фото freepik  — wirestock

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тарифы ЖКХ повышение тарифа Гарей Асмодьяров


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