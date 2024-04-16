До 2026 года в регионе продлена программа по повышению качества водоснабжения

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства региона об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области.

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, общий объем финансирования региональной программы вырос на 2 млрд 402 млн руб. и составляет 9 млрд 626 млн рублей.

— Это обусловлено выделением средств из областного бюджета на строительство новых масштабных комплексов водоснабжения в Барабинске, Каргате и Чанах, которые позволят обеспечить в названных муниципальных образованиях качественным питьевым водоснабжением 43 тысячи человек к 2026 году, — добавил Евгений Назаров.

Благодаря реализации проекта «Чистая вода» в 2019-2023 гг. в Новосибирской области уже созданы современные системы подготовки питьевой воды в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Краснозёрском, Венгерово, Усть-Тарке, Маслянино, построен новый водовод в городе Оби. Ведется работа на объектах в Ордынском, Татарске, Коченево.