«Как ты, Стас? — Умираю»: кругосветка на паруснике российской команды приостановлена из-за болезни капитана

Опасная ситуация сложилась на паруснике, на котором российская команда в составе известных мореплавателей из Сибири Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, покоряет долгий и опасный маршрут.

Преодолев Мальдивские острова, путешественники были вынуждены сделать остановку в порту города Хадибо. Внезапно капитану стало плохо. У Станислава появились признаки инфаркта.

Из дневника Евгения Ковалевского:

― 5 апреля. Подъем в 5 утра. Стас на вахте, по виду —умирает. — Как ты, Стас? — Умираю. ― 6 апреля. Стасу совсем плохо, сидеть не может, ноет сердце, шум в ушах, одышка, пальцы немеют. Звоним по спутниковому телефону Юле Калюжной, она связывает нас с томским реаниматологом, он предполагает, что у Стаса инфаркт. Мы заявляем в радиоэфир медицинский «пан-пан», чтобы ближайшие корабли смогли оказать медпомощь, рядом никого нет. ― Решаем подавать сигнал бедствия, если Стас будет терять сознание. 10 апреля силы совсем оставили капитана, подозрение на инфаркт крепнет. К вечеру до Сокотры остается 400 миль. ― 11 апреля рядом с нами оказывается военный корабль США, через чилийского капитана Хулио выясняем, что его координаты засекречены и помощь корабль сможет нам оказать, только если подать сигнал SOS. Недалеко корабельный путь, надеемся встретить более быстроходных, чтобы они доставили Стаса на остров к больнице, собираем ему сумку с собой. Филипп (временный член экипажа) непрерывно вызывает по рации помощь в эфире тишина. Стас не в себе.

Команда экспедиции позвонила в организацию, контролирующую прохождение судов через Аденский залив. Операторы отвечали, что не занимаются такой помощью, но распространят информацию об инфаркте у капитана на русском судне среди спецслужб и судов акватории.

В итоге 11 апреля позвонили с японского корабля. Два часа вели переговоры, связь прерывалась. Японский корабль был в 200 милях от нашего экипажа и пошел со скоростью 18 узлов им на встречу. Оказалось, это военный корабль с полным вооружением и современными средствами медпомощи. К 6:30 утра к паруснику экспедиции подошли два риба по 8 солдат в полном обмундировании.

Станислава осмотрели два доктора. По случайному совпадению один из них оказался уроженцем Ташкента. Подозрение на инфаркт не подтвердилось. Для полного диагноза необходимо обследование, которое, естественно, в таких походных условиях организовать невозможно. За помощь наши путешественники подарили японцам пять бандам с логотипом Russian Ocean Way. Капитану оставили таблетки парацетамола.

На земле, в Новосибирске, за Березкина очень беспокоится жена. Она прекрасно знает Стаса и его упорство на пути к цели.

― Даже если ему будет сильно плохо, то он постарается сделать вид, что все нормально. Мне он написал: «Здоров, как бык». Скорее всего, чтобы я просто не волновалась. У меня есть подозрения, что это какая-то инфекция или паразиты. Я сильно переживаю. Понимаю, что необходимо обследование, но когда это будет? Через год, не раньше. А он, может быть, и не доживет этот год, ― рассказала Infopro54 Елена.

Стоит отметить, что без капитана продолжать кругосветку не получится. На Стасе держится вся навигация, ремонт судна и прочие жизненно важные моменты.

— До Сокотры экипаж экспедиции дошел 14 апреля, бросили якорь в 200 метрах от берега, напротив центра города Хадибо. Станислава сразу отправили в амбулаторию, сутки он там провел. Диагноз предварительный, что это связано с позвоночником. Мы очень рады, что жизни Станислава ничего не угрожает, завтра его должны выписать из больницы, ― прокомментировала глава берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения Российского географического общества Юлия Калюжная.

С Сокорты команда планирует 17 апреля выдвинуться дальше. Впереди у мореплавателей не менее опасный маршрут через Аденейский залив в Красное море. Сейчас там сложилась неспокойная обстановка из-за налетов сомалийских пиратов на мирные суда.

Напомним, сибирские путешественники стартовали 1 июля 2021 года.

Проект посвящён 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. Судно, на котором изначально планировали совершить кругосветку затонуло весной 2023 года. С тех пор от покорителей морей регулярно поступают волнительные известия: то акулы нападут, то болезнь приключится.