Ростехнадзор оценил часть Восточного обхода Новосибирска

Ростехнадзор провел проверку строительства участка Восточного обхода Новосибирска на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Работы на объекте ведет АО «Новосибирскавтодор».

Эксперты оценивали качество работ на участке от транспортной развязки на пересечении с трассой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до развязки у села Новолуговое.

— Работы на объекте капитального строительства завершены в полном объеме, нарушений обязательных требований проектной документации выявлено не было, —подчеркнули в Ростехнадзоре.

Напомним, согласно контракту, «Новосибирскавтодор» должен был построить четырехполосную автодорогу протяженностью 12,4 км, две транспортные развязки у села Новолуговое и на пересечении с трассой К19р, три путепровода и мост протяженностью 356 погонных метров.

Восточный обход — проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Его строительство осуществляется в четыре этапа. В результате 83-километровая объездная дорога свяжет существующий Северный обход и перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». С вводом обхода, Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

Работы на первом этапе Восточного обхода (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок протяженностью 20 км — от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, контракт был заключен с компанией АО «Новосибирскавтодор».

В сентябре пресс-служба «Новосибирскавтодора» сообщала, что компания досрочно завершила работы на двух этапах Восточного обхода.

— Работы ведутся с опережением графика финансирования, в планах АО «Новосибирскавтодор» — завершить первый участок строительства общей длинной 20 км досрочно, в 2025 году, — отмечали в компании.

В 2024 году идет проектирование третьего этапа Восточного обхода Новосибирска. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента Новосибирской области в мае сообщал замначальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов.

— Протяженность третьего этапа составит 15,7 км. В этом году планируется загрузка документации в Главгосэкспертизу. Финансирование проекта строительно-монтажных работ и выход на объект предусмотрено с 2026 года. На данный момент стоимость работ на объекте оценивается в 22 млрд рублей, — говорил Симонов.

Ранее редакция сообщала, что Михаил Мишустин дал поручение найти средства на финансирование строительства Восточного обхода Новосибирска.