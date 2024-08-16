Мигрант предоставил справку о ВИЧ-инфекции, чтобы не ехать в военкомат в Новосибирске

Офицеры военного следственного отделения СК по Новосибирскому гарнизону прошлись по ночным заведениям и рынку на улице Хилокской в Новосибирске сегодня, 16 августа.

В рамках рейда по противодействую незаконной миграции и выявлению выходцев из Средней Азии, приобретающих российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет силовиками были проверены 37 иностранцев. 11 новоиспеченных граждан России из числа бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учет.

Один из любителей ночной жизни на Хилокской отказался ехать в военкомат под предлогом вич-инфекции.

— Постоянный клиент одного из ночных заведений, работающий таксистом, отказался ехать в военкомат, предоставив справку, что у него ВИЧ. Сейчас эта информация проверяется, — сообщил VN.ru источник в военном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что во время облавы на нелегальных мигрантов в Хилокском микрорайоне у одного из иностранцев при виде людей в погонах подкосились ноги, а уже в военкомате он «включил» актера и стал имитировать сердечный приступ. В ответ силовики «включили» Станиславского и поставили плохого актера на воинский учет.