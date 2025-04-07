До +25 и сухо: аномально жаркая неделя началась в Новосибирске

На второй неделе апреля Новосибирскую область ожидают совершенно нехарактерные для Сибири температурные аномалии — столбики термометров поднимутся до летних +25 градусов.
По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 апреля в первой половине дня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +10…+12 градусов.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в сибирской столице с каждым последующим днём будет становиться всё теплее. Так, во вторник, 8 апреля, днём ожидается +18 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится.
В среду и четверг столбики термометра опустятся до +10…+13. Однако уже в пятницу температура в городе начнет подниматься и достигнет 23-градусной отметки выше ноля. В субботу специалисты сервиса обещают +25. В воскресенье апрельская жара немного сбавит обороты — +18 градусов.
7 апреля все православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из любимых в народе праздников ещё со времён Руси. В этот день верующие вспоминают предание о том, как Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о скором рождении Христа. В храмах с вечера накануне Благовещения начинаются службы, которые священнослужители проводят в облачениях синего цвета, характерного для Богородичных праздников. В это время не совершаются заупокойные службы и не проводятся таинства венчания.
В народе — это третья встреча весны: наши предки говорили, что «на Благовещение весна зиму поборола», а «цыган шубу продаёт». Именно это время считается началом нового сельскохозяйственного года, поэтому у праздника есть целый ряд погодных примет:
— ветер на Благовещение — к хорошему урожаю;
— гроза на Благовещение — к жаркому лету и урожаю большому орехов;
— дождь на Благовещение — к изобилию пшеницы и ржи.
Крестьяне замечали: если ветер, иней и туман — к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он ещё через месяц в поле. Если Благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. Так же по погоде сегодняшнего дня можно было судить о погоде на Пасху: «Каково Благовещение, такова и святая Пасха».
Кроме того, с этой датой связано много запретов, которым следовали на Руси:
— нельзя браться за тяжёлую работу — можно серьёзно подорвать здоровье;
— запрещено высаживать деревья и цветы — они не приживутся;
— запрещено есть жирную пищу — живот начнет болеть;
— нельзя стричься, красить волосы, заплетать косы — любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви;
— не стоит в этот день выяснять отношения, злословить и сплетничать — настигнет язва желудка;
— запрещается жениться — брак обречён на провал.
Ранее редакция сообщала о том, что на Оби началось весеннее половодье. По прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской области максимальный уровень весеннего половодья ожидается в пределах нормы или чуть ниже.
Фото: freepik.com/wirestock
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