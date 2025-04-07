Рекламодателям

До +25 и сухо: аномально жаркая неделя началась в Новосибирске

  • 07/04/2025, 11:00
Автор: Ольга Кирсанова
До +25 и сухо: аномально жаркая неделя началась в Новосибирске
Народные приметы и запреты на Благовещение, которые позволят избежать неприятностей

На второй неделе апреля Новосибирскую область ожидают совершенно нехарактерные для Сибири температурные аномалии — столбики термометров поднимутся до летних +25 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 апреля в первой половине дня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +10…+12 градусов.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в сибирской столице с каждым последующим днём будет становиться всё теплее. Так, во вторник, 8 апреля, днём ожидается  +18 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В среду и четверг столбики термометра опустятся до +10…+13. Однако уже в пятницу температура в городе начнет подниматься и достигнет 23-градусной отметки выше ноля. В субботу специалисты сервиса обещают +25. В воскресенье апрельская жара немного сбавит обороты — +18 градусов.

Аномально жаркая неделя началась в Новосибирске

7 апреля все православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из любимых в народе праздников ещё со времён Руси. В этот день верующие вспоминают предание о том, как Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о скором рождении Христа. В храмах с вечера накануне Благовещения начинаются службы, которые священнослужители проводят в облачениях синего цвета, характерного для Богородичных праздников. В это время не совершаются заупокойные службы и не проводятся таинства венчания.

В народе — это третья встреча весны: наши предки говорили, что «на Благовещение весна зиму поборола», а «цыган шубу продаёт». Именно это время считается началом нового сельскохозяйственного года, поэтому у праздника есть целый ряд погодных примет:

— ветер на Благовещение — к хорошему урожаю;

— гроза на Благовещение — к жаркому лету и урожаю большому орехов;

— дождь на Благовещение — к изобилию пшеницы и ржи.

Крестьяне замечали: если ветер, иней и туман — к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он ещё через месяц в поле. Если Благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. Так же по погоде сегодняшнего дня можно было судить о погоде на Пасху: «Каково Благовещение, такова и святая Пасха».

Кроме того, с этой датой связано много запретов, которым следовали на Руси:

— нельзя браться за тяжёлую работу — можно серьёзно подорвать здоровье;

— запрещено высаживать деревья и цветы — они не приживутся;

— запрещено есть жирную пищу — живот начнет болеть;

— нельзя стричься, красить волосы, заплетать косы — любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви;

— не стоит в этот день выяснять отношения, злословить и сплетничать — настигнет язва желудка;

— запрещается жениться — брак обречён на провал.

Ранее редакция сообщала о том, что на Оби началось весеннее половодье. По прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской области максимальный уровень весеннего половодья ожидается в пределах нормы или чуть ниже.

Фото: freepik.com/wirestock

193

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : погода Народные приметы Благовещение апрель аномальная жара


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Московская IT-компания откроет лабораторию в новосибирском вузе
7/04/25 12:00
Образование Телекоммуникации
До +25 и сухо: аномально жаркая неделя началась в Новосибирске
7/04/25 11:00
Общество
Производители напитков в Новосибирске пересматривают рецепты
7/04/25 10:00
Бизнес
У молодых новосибирских учёных появился шанс выиграть грант
7/04/25 9:30
Технологии
Около 17% соискателей в Новосибирске не приходят на работу в первый рабочий день
7/04/25 9:00
Бизнес Общество ПроБизнес
Педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией
6/04/25 18:30
Образование Общество
Дачи в Первомайском районе Новосибирска снова уходят под воду
6/04/25 17:30
Общество Происшествия
В Новосибирской области стартовал весенний сезон охоты на уток
6/04/25 16:30
Общество
В экопромышленном парке под Новосибирском остались двое резидентов
6/04/25 15:30
Бизнес Переработка Экология
По рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть
6/04/25 14:30
Недвижимость Общество
Зарплаты новосибирцев не хватит на три фиксированных набора продуктов и услуг
6/04/25 13:30
Общество
Трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр
6/04/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области закончился срок соглашения о стабилизации цен на масло
6/04/25 11:30
Бизнес Общество
На Связистов в Новосибирске введут реверсивное движение трамваев
6/04/25 10:30
Власть Город Транспорт
В новосибирском Толмачево изменилась навигация для пассажиров международных рейсов
6/04/25 9:30
Транспорт Туризм
Новосибирский депутат Аксененко предложил лицензировать риелторов
5/04/25 18:30
Власть Недвижимость
Памп-трек и фестивальная поляна появятся в сквере на Демакова в Новосибирске
5/04/25 17:30
Власть Город Общество
Изменения в инвестиционный режим для автопрома будут готовы до конца апреля
5/04/25 16:30
Сеть «Крошка картошка» планирует вернуться в Новосибирск
5/04/25 15:29
Бизнес
Минстрой снизил среднюю цену «квадрата» жилья в Новосибирской области
5/04/25 14:30
Недвижимость
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска