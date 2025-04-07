До +25 и сухо: аномально жаркая неделя началась в Новосибирске

На второй неделе апреля Новосибирскую область ожидают совершенно нехарактерные для Сибири температурные аномалии — столбики термометров поднимутся до летних +25 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 апреля в первой половине дня в Новосибирске существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +10…+12 градусов.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в сибирской столице с каждым последующим днём будет становиться всё теплее. Так, во вторник, 8 апреля, днём ожидается +18 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В среду и четверг столбики термометра опустятся до +10…+13. Однако уже в пятницу температура в городе начнет подниматься и достигнет 23-градусной отметки выше ноля. В субботу специалисты сервиса обещают +25. В воскресенье апрельская жара немного сбавит обороты — +18 градусов.

7 апреля все православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы — один из любимых в народе праздников ещё со времён Руси. В этот день верующие вспоминают предание о том, как Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о скором рождении Христа. В храмах с вечера накануне Благовещения начинаются службы, которые священнослужители проводят в облачениях синего цвета, характерного для Богородичных праздников. В это время не совершаются заупокойные службы и не проводятся таинства венчания.

В народе — это третья встреча весны: наши предки говорили, что «на Благовещение весна зиму поборола», а «цыган шубу продаёт». Именно это время считается началом нового сельскохозяйственного года, поэтому у праздника есть целый ряд погодных примет:

— ветер на Благовещение — к хорошему урожаю; — гроза на Благовещение — к жаркому лету и урожаю большому орехов; — дождь на Благовещение — к изобилию пшеницы и ржи.

Крестьяне замечали: если ветер, иней и туман — к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он ещё через месяц в поле. Если Благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. Так же по погоде сегодняшнего дня можно было судить о погоде на Пасху: «Каково Благовещение, такова и святая Пасха».

Кроме того, с этой датой связано много запретов, которым следовали на Руси:

— нельзя браться за тяжёлую работу — можно серьёзно подорвать здоровье; — запрещено высаживать деревья и цветы — они не приживутся; — запрещено есть жирную пищу — живот начнет болеть; — нельзя стричься, красить волосы, заплетать косы — любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви; — не стоит в этот день выяснять отношения, злословить и сплетничать — настигнет язва желудка; — запрещается жениться — брак обречён на провал.

Ранее редакция сообщала о том, что на Оби началось весеннее половодье. По прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской области максимальный уровень весеннего половодья ожидается в пределах нормы или чуть ниже.