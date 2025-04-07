Производители напитков в Новосибирске пересматривают рецепты

В России с 1 января 2025 года вырос акциз на сахаросодержащие напитки: с 7 до 10 рублей за литр. Кроме того, квасы и обогащенная продукция пополнили ряд товаров, с которых взимается налог.

— Для производителей напитков новые правила стали дополнительными расходами. В связи с этим многие партнёры с конца 2024 года, с момента принятия законопроекта, стали обращаться к нам с целью разработать напитки с пониженным содержанием сахара, — сообщил генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Пётр Новак.

По его словам, технологическая служба компании работает с производителями по формированию рецептуры напитков, с точки зрения ароматизаторов, пищевых красителей и других ингредиентов.

Напомним, по итогам прошлого года сегмент воды с вкусовыми добавками стал самым быстрорастущим в индустрии прохладительных напитков, прибавив сразу 52,7% в натуральном выражении. При этом основной объем продаж, как и ранее, приходится на обычную воду (72,1%), а 21,5% на минералку. Довольно значительный прирост продемонстрировали и продажи энергетических и спортивных напитков (15,5%), взрослые фруктовые пюре и смузи (10,3%) и обычная вода без добавок (9,6%). За год выросли продажи кваса, холодного чая и фруктовых соков (8,3%, 8,3% и 8,6% соответственно). Наименьший показатель у безалкогольных напитков — всего + 2,4%.

При этом, по оценкам участников рынка, в Новосибирске растет доля фальсификата в натуральных прохладительных напитках.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске вырастут цены на безалкогольные напитки.