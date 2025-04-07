Московская IT-компания откроет лабораторию в новосибирском вузе

ООО «Базальт СПО» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) планируют открыть на базе Кафедры вычислительных систем Института ИВТ вуза лабораторию по продуктам компании. На площадке будут изучаться российские операционные системы семейства «Альт».

Как отметили в пресс-службе вуза, в лаборатории студенты смогут приобрести востребованные компетенции в области создания и администрирования комплексных ИТ-инфраструктур на базе отечественных решений, развить навыки сетевого и системного администрирования российских операционных систем.

Кроме того, в планах индустриального партнера привлекать студентов вуза к участию в научных и прикладных исследованиях в области свободного программного обеспечения, в том числе с участием ИТ-компаний партнеров «Базальт СПО».

Стоит отметить, что в марте подобные лаборатории компания открыла в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) и Омском государственном университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ).

Напомним, работодатели Новосибирска заявили, что в 2024 году чаще всего отказывали в трудоустройстве соискателям из-за несоответствия навыков и квалификации претендента требованиям вакансии (35%). Наиболее остро эта проблема выявляется при найме программистов.

Судя по данным сайта компании, она была учреждена более 20 лет назад. По данным сервиса Контур Фокус, непосредственно ООО «Базальт СПО» создано в 2015 году. Выручка компании в 2024 году составила 1,7 млрд (+29%), чистая прибыль — 848,7 млн. Ключевыми учредителями являются Григорий Сизоненко (24,3%), Екатерина Петрова (24,3%) и Владимир Чепко (24,3%).

Ранее редакция сообщала о том, что дочерняя компания Ростеха и АФК вложит в лабораторию новосибирского вуза 70 млн рублей.