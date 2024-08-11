До +29: жара вернется в Новосибирскую область на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Новосибирскую область вернется жаркая погода, а дожди отступят от региона.
По данным сервиса Gismeteo, с понедельника по вторник в регионе воздух прогреется до +21…+23 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 10-градусной отметки.
В предстоящие среду и четверг температура за окном поднимется до +29. Ночью жара будет спадать и уличные градусники покажут +17…+19 градусов.
В пятницу, 16 августа, жара в регионе вновь снизит обороты — +24 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +16..+17.
Всю неделю в Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков.
В ближайшую среду россияне отметят первый из трех августовских православных праздников — Медовый Спас. Назван он так потому, что к этому времени мед в ульях созревает окончательно, и его можно собирать. Так как праздник совпадает с началом Успенского поста, его иногда в народе называют Первым Спасом.
В этот день традиционно совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака. В Медовый Спас принято чистить старые и освящать новые колодцы, водоемы и родники. На Руси после крестного хода люди для очищения от грехов купались сами и купали весь свой домашний скот. После этого дня купаться было уже не принято. 14 августа (по новому календарю — прим. Ред.) принято печь: постные медовые пряники, медовые коврижки и постные блины, которые щедро поливают медом.
Так как праздник совпадает с началом Успенского поста, то с этого дня ограничивается употребление мясной, молочной, жирной пищи, рыбы и алкоголя. Под запретом громкие застолья и походы в увеселительные заведения. Нельзя повышать на кого-то голос, ссориться, ругаться, кричать, желать другим зла и мстить. В этот день работать можно только пасечникам.
С Медовым Спасом связаны такие приметы:
— Идет дождь — пожаров будет мало;
— Женщинам, которые помолятся в этот день в церкви, отпускаются все грехи;
—Загадать желание с первой ложкой меда — обязательно исполнится;
— Если сегодня сильный ветер — быть снежной зиме;
— Если розы отцвели — ждать холодных ночей и выпадения инея;
— Нечаянно упасть в лужу — к прибыли;
— Птица залетела в дом —к удаче в семье.
Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали жителям Новосибирска на выходные ливни с грозами и сильный ветер.
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