До +29: жара вернется в Новосибирскую область на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Новосибирскую область вернется жаркая погода, а дожди отступят от региона.

По данным сервиса Gismeteo, с понедельника по вторник в регионе воздух прогреется до +21…+23 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 10-градусной отметки.

В предстоящие среду и четверг температура за окном поднимется до +29. Ночью жара будет спадать и уличные градусники покажут +17…+19 градусов.

В пятницу, 16 августа, жара в регионе вновь снизит обороты — +24 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +16..+17.

Всю неделю в Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков.

В ближайшую среду россияне отметят первый из трех августовских православных праздников — Медовый Спас. Назван он так потому, что к этому времени мед в ульях созревает окончательно, и его можно собирать. Так как праздник совпадает с началом Успенского поста, его иногда в народе называют Первым Спасом.

В этот день традиционно совершается малое освящение воды, лекарственных трав и мака. В Медовый Спас принято чистить старые и освящать новые колодцы, водоемы и родники. На Руси после крестного хода люди для очищения от грехов купались сами и купали весь свой домашний скот. После этого дня купаться было уже не принято. 14 августа (по новому календарю — прим. Ред.) принято печь: постные медовые пряники, медовые коврижки и постные блины, которые щедро поливают медом.

Так как праздник совпадает с началом Успенского поста, то с этого дня ограничивается употребление мясной, молочной, жирной пищи, рыбы и алкоголя. Под запретом громкие застолья и походы в увеселительные заведения. Нельзя повышать на кого-то голос, ссориться, ругаться, кричать, желать другим зла и мстить. В этот день работать можно только пасечникам.

С Медовым Спасом связаны такие приметы:

— Идет дождь — пожаров будет мало; — Женщинам, которые помолятся в этот день в церкви, отпускаются все грехи; —Загадать желание с первой ложкой меда — обязательно исполнится; — Если сегодня сильный ветер — быть снежной зиме; — Если розы отцвели — ждать холодных ночей и выпадения инея; — Нечаянно упасть в лужу — к прибыли; — Птица залетела в дом —к удаче в семье.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики пообещали жителям Новосибирска на выходные ливни с грозами и сильный ветер.