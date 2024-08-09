Ливни с грозами и сильный ветер в выходные пообещали жителям Новосибирска

Настоящий шторм ожидается в Новосибирской области в ближайшие выходные. Ливни с грозами и сильным ветром заставят понервничать жителей региона.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 10 августа, в сибирской столице температура воздуха составит +20…+22 градуса. В ночные часы столбик термометра опустится до +15. На город в сопровождении грозы обрушится ливень. Ветер северный, будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при порывах до 16 м/с.

К утру воскресенья непогода стихнет, лишь местами прольется небольшой дождь. Воздух вновь прогреется до +22 градусов. Ветер сменит направление и будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 5-7 м/с, при порывах до 14 м/с.

По народному календарю 11 августа отмечают Калинник. В этот день церковь чествует одного из святых мучеников — Каллиника Киликийского, жившего в III—IV вв. К этому времени созревает калина, и ее начинают добавлять как начинку в выпечку или же делают из плодов ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Калинниками на Руси называли пироги с калиной. Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях.

Согласно народным приметам, если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Туман предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем», — подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.

Если в лесу много ягод — быть студеной зиме.

Ранее редакция публиковала Лунный календарь, в котором указаны благоприятные и неблагоприятные дни для работы в садах и огородах.