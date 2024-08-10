Новосибирские родители поддерживают идею траты маткапитала на сборы в школу

Возможность использовать до 10 тысяч рублей от остатка материнского капитала на подготовку детей к школе больше всего привлекает родителей Новосибирска.

Президент России Владимир Путин поддержал идею использования остатков материнского капитала для этих целей.

– Подобная идея кажется привлекательной для 65% родителей, – говорится в сообщении SuperJob.

Однако 16% опрошенных высказали критику по поводу этой инициативы. Их не устраивает сумма, которую предлагается использовать.

Среди отцов сторонников этой идеи больше, чем среди матерей (68% и 64% соответственно). Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают те, кто уже частично потратил материнский капитал и имеет неиспользованные остатки на счетах. Они рады возможности потратить эти деньги с пользой для своих детей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области.