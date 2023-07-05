До 31 июля улица Ленина останется пешеходной в Новосибирске

Вместо 10 июля улица Ленина в Новосибирске будет открыта для автомобильного движения лишь 31 июля. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. Напомним, для проезда закрыт участок от площади Ленина до улицы Советской.

Еще в конце прошлого месяца городские власти говорили о продлении «пешеходизации» одной из основных улиц, где отмечали 130-летие Новосибирска. На улице Ленина расположился фестиваль цветов, который в первые же дни праздника подвергся нападению вандалов. Оформление улицы цветами было восстановлено.