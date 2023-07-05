Тушенку с мобильными телефонами нашли в Новосибирской области

При досмотре продуктовой передачи, которую прислали одному из осужденных в исправительную колонию №13, была обнаружена подозрительная банка тушенки. Мяса там не оказалось. В банке были спрятаны два сотовых телефона.

– По факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, – сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

ИК-13 – колония особого режима. Учреждение находится в селе Раисино Убинского района Новосибирской области. Запрещенные в колонии телефоны были изъяты.

Ранее редакция сообщала о том, что до 4 лет колонии грозит осужденному за побег из колонии.