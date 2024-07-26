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34-градусную жару придется пережить в предстоящие выходные жителям Новосибирска

  • 26/07/2024, 13:00
Автор: Ольга Кирсанова
33-градусную жару придется пережить в предстоящие выходные жителям Новосибирска
Местами пройдет небольшой дождь.

В последние июльские выходные в Новосибирске ожидается аномальная жара — столбик термометра превысит 30-градусную отметку.

По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 27 июля, днем температура воздуха достигнет +33 градусов. В ночные часы ожидается +20…+22. Преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 28 июля, жара немного сбавит обороты — +27…+29 градусов. Ночью температура воздуха снизится до +19…+21. ветер сменит на правление и будет дуть с юга со скоростью  4-9 м/с. при порывах до 14 м/с.  Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В связи с высокими температурами воздуха, установившимися в Новосибирской области, МЧС дали рекомендации по безопасности.

— избегайте прогулки на открытом солнце с 11 до 17 часов;

— надевайте головной убор;

— сократите большие физические нагрузки;

— регулярно пейте воду;

— при проветривании квартир не оставляйте ребенка одного;

— будьте аккуратны с огнем;

— не заходите в воду в непредназначенных для купания местах;

— поездки на транспорте планируйте утром или вечером, когда жара спадает;

— не оставляйте детей и домашних питомцев в припаркованной машине даже ненадолго.

По народному календарю 27 июля День Акилы. На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля. У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год. К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой.

В этот день наши предки ориентировались на такие народные приметы:

— Если установилась сухая погода, то осень порадует теплом.

— Если в водоемах плавает чаек много плавает — будут стоять ясные теплые дни.

Если день дождливый — плохая погода простоит неделю.

— Если гром гремит громко — осадки будут затяжными. Глухой гром — к кратковременному дождю.

Ранее в МЧС рассказали, что нужно делать, если непогода застала «нежданчиком».  Рекомендации спасателей помогут жителям Новосибирской области избежать происшествий.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : погода Народные приметы июль выходные аномальная жара


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