34-градусную жару придется пережить в предстоящие выходные жителям Новосибирска

В последние июльские выходные в Новосибирске ожидается аномальная жара — столбик термометра превысит 30-градусную отметку.
По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 27 июля, днем температура воздуха достигнет +33 градусов. В ночные часы ожидается +20…+22. Преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В воскресенье, 28 июля, жара немного сбавит обороты — +27…+29 градусов. Ночью температура воздуха снизится до +19…+21. ветер сменит на правление и будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. при порывах до 14 м/с. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
В связи с высокими температурами воздуха, установившимися в Новосибирской области, МЧС дали рекомендации по безопасности.
— избегайте прогулки на открытом солнце с 11 до 17 часов;
— надевайте головной убор;
— сократите большие физические нагрузки;
— регулярно пейте воду;
— при проветривании квартир не оставляйте ребенка одного;
— будьте аккуратны с огнем;
— не заходите в воду в непредназначенных для купания местах;
— поездки на транспорте планируйте утром или вечером, когда жара спадает;
— не оставляйте детей и домашних питомцев в припаркованной машине даже ненадолго.
По народному календарю 27 июля День Акилы. На Руси в этот день было принято угождать Полевому — невидимому духу, хозяину поля. У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе — пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на следующий год. К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой.
В этот день наши предки ориентировались на такие народные приметы:
— Если установилась сухая погода, то осень порадует теплом.
— Если в водоемах плавает чаек много плавает — будут стоять ясные теплые дни.
Если день дождливый — плохая погода простоит неделю.
— Если гром гремит громко — осадки будут затяжными. Глухой гром — к кратковременному дождю.
Ранее в МЧС рассказали, что нужно делать, если непогода застала «нежданчиком». Рекомендации спасателей помогут жителям Новосибирской области избежать происшествий.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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