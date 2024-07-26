В деле главы Корпорации развития Новосибирской области появилась еще одна взятка

Громкое дело в отношении главы Корпорации развития Новосибирской области обрастает подробностями. Как выяснилось, первый повод для ареста чиновника за взятку в 9,5 млн рублей оказался не единственным.
― Следователи возбудили еще один эпизод о взятке, ― коротко пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах.
Подробности расследования в СК публично пока не раскрывают. Но журналистам «Ъ-Сибирь» собственные источники рассказали, что события, о которых идет речь в очередном эпизоде происходили летом 2021 года.
― По версии следствия, Александр Зырянов получил от руководства фирмы-подрядчика взятку 3 млн руб. за заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с управляющей компанией «Промышленно-логистический парк», ― добавляет издание.
Напомним, главу Корпорации задержали 3 июня 2024 года. Сам Зырянов назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность.
Затем в защиту чиновника выступили участники СВО, которые скрыли свои лица под масками. Они обратились к руководителю СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в задержании Зырянова.
Но не все бойцы СВО оказались солидарны с выступлением коллег. Многие считают, что определенная часть чиновников и руководителей, организовывая доставку гуманитарной помощи «за ленточку» потом нагло используют этот факт в свою защиту, попадая за решетку.
― Мы благодарны за ту помощь, которую нам оказывают. Спасибо всем огромное! Но когда потом этой помощью козыряют и прикрываются, чтобы не отвечать по закону за совершенные преступления ― это мерзко. Видел я тут чиновников разных, которые специально приезжают на СВО, чтобы их не арестовали. Приехал ― воюй. А они устраивают показуху. Нарядятся в форму и позируют своим видеооператорам, ролики снимают, в социальных сетях пиарятся. В реальных боях не участвуют, да и стараются жить в тех местах, где спокойнее, ― высказал свое мнение боец с позывным «Шмель».
Автор фото Артем Рязанов.
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