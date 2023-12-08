В районах Новосибирской области столбик термометра опустился ниже 43 градусов

Холодный циклон продолжает удерживать в морозном плену Новосибирскую область. В некоторых районах столбик термометра опустился до -43 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, самая низкая температура зафиксирована в Искитиме — 43,6 градусов. Чуть больше «повезло» жителям Кочковского и Убинского районов — 43,2 и 41,1 ниже нулевой отметки.

По данным сервиса gismeteo.ru, стабильно морозная погода в регионе продлится до 13 декабря.

Сегодня, 8 декабря, синоптики обещают жителям Новосибирска до -37 градусов, северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду, гололедицу и полное отсутствие осадков.

Ранее редакция сообщала о наступлении в период с 8 по 13 декабря в регионе морозов до -40° С и ниже.