До -5 и без осадков: погода продолжит баловать жителей Новосибирска до конца рабочей недели

В Новосибирске до конца рабочей недели будет стоять теплая и ясная погода.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», дневные температуры воздуха в городе не опустятся ниже -11-градусной отметки.

Днем в среду, 24 января, в Новосибирске ожидается до -9-11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -17-19, в пригороде до -22.

В Татьянин день, 25 января, ожидается до -9 градусов днем, ночная температура составит не ниже -17.

В пятницу, 26 января, температура воздуха прогреется до -3-5 градусов, ночью ожидается похолодание до -10-12.

Всю неделю не по-зимнему теплой погоде будет сопутствовать ясное небо и небольшой юго-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Огорчить жителей мегаполиса сможет только гололедица на дрогах.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии Крещения в Новосибирской области установился антициклонный характер погоды с отсутствием облачности, осадков и сильного ветра.