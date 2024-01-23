До -5 и без осадков: погода продолжит баловать жителей Новосибирска до конца рабочей недели

В Новосибирске до конца рабочей недели будет стоять теплая и ясная погода.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», дневные температуры воздуха в городе не опустятся ниже -11-градусной отметки.
Днем в среду, 24 января, в Новосибирске ожидается до -9-11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -17-19, в пригороде до -22.
В Татьянин день, 25 января, ожидается до -9 градусов днем, ночная температура составит не ниже -17.
В пятницу, 26 января, температура воздуха прогреется до -3-5 градусов, ночью ожидается похолодание до -10-12.
Всю неделю не по-зимнему теплой погоде будет сопутствовать ясное небо и небольшой юго-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Огорчить жителей мегаполиса сможет только гололедица на дрогах.
Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии Крещения в Новосибирской области установился антициклонный характер погоды с отсутствием облачности, осадков и сильного ветра.
Фото: freepik.com-senivpetro
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