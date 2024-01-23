Мэр Искитима уступил свое кресло шестилетнему мальчику

Мэр Искитима Сергей Завражин исполнил желание шестилетнего Алексея из детского сада «Золотая рыбка».

Алексей побывал в кабинете главы города и сел за рабочее кресло. С кресла он изучил все рабочую обстановку кабинета.

Также шестилетний мальчик принял звонок.

— Здравствуйте, я Алексей, – ответил важным голосом на звонок детсадовец.

После такой экскурсии пыл юного сибиряка стать градоначальником сильно утих.

На вопрос хочет ли Алексей стать мэром, он ответил категорическим отказом. Заявив при этом, что лучше будет полицейским, когда вырастет.

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