Отказаться от навязанных с кредитом услуг можно теперь в течение месяца в Новосибирске

С 21 января этого года срок отказа от навязанных услуг увеличился с 14 до 30 дней.

— Закон предусматривает, что «период охлаждения» распространяется на все товары, работы и услуги, которые кредитор оформил вместе с кредитом или займом, — говорится в сообщении Сибирского ГУ Банка России.

Отметим, что под навязанными услугами подразумеваются не только страховка, но различные подписки на онлайн-кинотеатры, СМС-информировании и так далее. Кредитор обязан уведомить о всех дополнительных услугах на следующий день. Также в сообщении должно быть сказано, как именно отказ от услуг повлияет на процент кредита.

— По сути «период охлаждения» дает человеку возможность передумать. Услуга, которая на первый взгляд была интересной и нужной, при детальном изучении условий может оказаться бесполезной или лишней, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы вернуть деньги за сервисы, нужно обратиться к партнеру кредитора, чьи услуги он оформил вместе с кредитом или займом.

В банке напомнили, что направить заявление в банк или МФО об отключении сервисов нужно не ранее чем через 30 дней, но не позднее 180 дней со дня обращения за возвратом денег к поставщику услуги. Деньги обязаны вернуть в течение семи рабочих дней.

— За 2023 год жители Новосибирской области направили в Банк России 133 жалобы на навязывание в банках и 69 — в микрофинансовых организациях. В 2022 году таких жалоб было 159 и 91, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетный отец получил срок за обман банка на 3 млн рублей в Новосибирске.