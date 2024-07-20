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До конца года Новосибирская область получит 40 новых школьных автобусов

  • 20/07/2024, 15:44
Автор: Оксана Мочалова
До конца года Новосибирская область получит 40 новых школьных автобусов
Они будут закуплены на средства федерального бюджета.

До конца 2024 года в Новосибирскую область поступят дополнительно 40 новых школьных автобусов, которые будут приобретены на средства федерального бюджета.  Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вся техника будет российского производства.

Согласно документу Новосибирской области выделены автобусы разной вместимости: 10-12 человек (5 единиц техники), вместимостью 13-20 человек (8 шт), вместимостью 21-24 (задний привод, полной массой более 6 тонн выделено 6 едини техники и 12 заднеприводных автобусов, с полной массой менее 4,5 тонн). Кроме того, выделены 5 автобусов вместимостью 25-31 человек и 4 автобуса вместимостью более 31 человека.

— Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы, — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Всего в регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин. В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей. Автобусы распределялись на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин.

По данным регионального Минобразования, в период с 2018 по 2023 год в районы области поставлено более 400 школьных автобусов.

Ранее редакция рассказывала, что в школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов. В новом учебном году в городе ожидается бум по созданию медиаклассов.

Фото предоставлено пресс-службой Минобразования Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : школьный автобус


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