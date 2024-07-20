В Новосибирской области пожарные потушили возгорание в храме

Пожарные потушили возгорание в местной церкви в поселке Колыбелька Краснозерского района Новосибирской области. В храме загорелась электрическая проводка, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

— Пожарные потушили возгорание на квадратном метре; вынесли иконы и иные ценности храма. На месте работали девять специалистов и три единицы техники, — уточнили в ведомстве.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, за шесть месяцев 2024 года в Новосибирске произошло 1099 пожаров, в том числе 295 из них в жилых домах.

В огне и дыму погибло 29 человек, травмированы — 58 человек.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске сгорел 2-этажный барак в Ленинском районе.