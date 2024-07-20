Избрана мера пресечения обвиняемым в похищении человека в Новосибирске

Сегодня, 20 июля, в Железнодорожном районном суде города Новосибирска рассмотрено 10 ходатайств следователя об избрании мер пресечения обвиняемым в совершении похищения человека.

Прокуратура полностью поддержала заявленные следователем ходатайства.

— По результатам рассмотрения девяти обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, одному — несовершеннолетнему обвиняемому — в виде домашнего ареста. Срок действия мер пресечения установлен судом до 18 сентября 2024 года — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, 18 июля на улице Советская, около бизнес-центра «Кронос», в Железнодорожном районе Новосибирска 10 человек под прицелом видеокамер похитили молодого мужчину. Группа молодых людей выбежала из припаркованной у здания иномарки и силой затолкала в машину неизвестного парня. После чего машина скрылась.

Благодаря координированным действиям правоохранителей, причастных к похищению удалось найти и задержать в одном из дворов Первомайского района. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с применением насилия». Им предъявлено обвинение.

Сейчас оперативники делают все возможное, чтобы установить место нахождения жертвы преступления. Следователи допрашивают подозреваемых и особо не разглашают детали уголовного дела.

Ранее редакция сообщала, что бойца ММА, подозреваемого в убийстве женщины с ребенком, доставили в Новосибирск. Его задержали в январе 2024 года при пересечении Казахстанско-узбекистанской границы.