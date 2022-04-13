До конца года планирует прекратить торговлю российской нефтью швейцарско-голландская компания Vitol Group

Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца текущего года прекратить торговлю российской нефтью, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а многие иностранные компании заявили о том, что приостанавливают работу на российском рынке или уходят с него.