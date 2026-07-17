Новосибирский бизнесмен продает нефтяной бизнес в Коми

Новосибирский бизнесмен Сергей Докучаев, один из основателей золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold), вышел из нефтяного проекта в Коми. По данным «Ъ», вместе с экс-замминистра энергетики Валерием Гариповым он продает доли в двух компаниях с лицензиями на Ермоловский и Висовский участки. Прогнозные ресурсы — 18,5 млн тонн нефти, стоимость активов — $30 млн.

Причина продажи, по словам представителей продавцов, — высокая стоимость банковского финансирования, которая делает разведку невыгодной. В объявлении указано, что участки обеспечены инфраструктурой: рядом проходят железная дорога, ЛЭП и нефтепровод, а в Ухте есть НПЗ «ЛУКОЙЛа». Однако эксперты, опрошенные изданием, сомневаются, что покупатель найдется быстро. Ресурсы оценены лишь по прогнозной категории D0, что требует серьезных вложений в сейсморазведку и бурение. К тому же на рынке много аналогичных предложений, а инвесторы сейчас выбирают активы с подтвержденными запасами.

Эти участки уже имеют непростую историю. В 2006 году они принадлежали польской Petrolinvest, которая обанкротилась, так и не начав добычу. Сам Докучаев, уроженец города Куйбышева Новосибирской области, получил доли в этих компаниях в 2009 году, а к 2023 году нарастил их до 50%. Кроме того, он остается председателем правления «Ланта-Банка» и владеет около 20% «Высочайшего» — компании из топ-10 золотодобытчиков России.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами.