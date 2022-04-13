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Предпринимателям обещают снизить страховые взносы до 15%

  • 13/04/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
Увеличить авансирование в госзакупках и сократить сроки оплаты выполненных работ до 7 дней.

На сайте президента РФ опубликован список поручений к правительству страны по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации, состоявшегося 16 марта 2022 года.Часть из них правительство должно проработать до 25 апреля, часть — до 15 июля. Насколько эти поручения соответствуют ожиданиям предпринимателей — анализирует руководитель новосибирского регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

Фонды господдержки

Эксперт считает хорошим решением поручение о пересмотре и расширении программ, связанных с проектным финансированием, докапитализацией фонда промышленности, что увеличит количество предпринимателей, которые смогут рассчитывать на такую поддержку.

— У фабрики проектного финансирования минимальная граница кредитования составляла 3 млрд рублей. Если границы будут пересмотрены, то на поддержку смогут рассчитывать предприниматели с более мелкими проектами. Региональный фонд поддержки промышленности ранее, как правило, финансировал проекты от 50 млн рублей. Сейчас, надеюсь, что будет послабление, и менее финансовоемкие проекты — от 10 млн рублей — тоже смогут получить льготные кредиты, — поясняет Пинигина.

Правильным решением она также считает снижение размера софинансирования. В настоящее время предпринимателей обязывают вкладывать в проект до 75% собственных средств — и только 25% готово предоставлять государство.

— На наш взгляд, нужно действовать с точностью до наоборот. Чем меньше предприниматель будет вкладывать свои средств, тем больше проектов сможет осуществить. Государству необходимо расширять возможности по софинансированию с участием госкапитала, — поясняет Пинигина.

Госзакупки

Большой блок поручений касается госзакупок, где прописывается увеличение авансирования в размере не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения надлежащего контроля за расходованием таких средств, а также уменьшение сроков оплаты до 7 дней после завершения работ.

— В условиях ограниченности финансовых ресурсов и роста цен это очень актуальная тема для всех предпринимателей, — уверена Наталья Пинигина.

Налоги

С точки зрения налоговых и фискальных мер самым важным эксперт называет поручение о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства и включенных в единый реестр, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физического лица, не превышающей в течение месяца минимального размера оплаты.

— Очень бы хотелось, чтобы именно это поручение было принято как можно быстрее. Это облегчило бы работу предпринимателям и позволило бы им привлекать на работу людей не только на полные ставки, но и на полставки. Это возможность увеличить занятость и уменьшить количество безработных. Практика предыдущих лет показала, что при снижении страховых взносов до 15% по ставке выше МРОТ на предприятиях начало увеличиваться количество сотрудников, — комментирует собеседник редакции. — Напомню, в конце 2020 года компаниям МСП было разрешено платить страховые взносы с зарплат, превышающих МРОТ (в Новосибирской области — 12280 рублей), не 22%, а 15%. То есть чем выше была зарплата сотрудника, тем меньше взносов в страховые фонды должен был платить предприниматель. В результате ему было выгодно привлекать на работу именно квалифицированные кадры.

По словам эксперта, это решение особенно актуально в свете предстоящего увеличения размера МРОТ.

В поручениях правительству также прописывается увеличение предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения, а также изменение условий отнесения юрлиц и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кадровая политика

— На наш взгляд, крайне актуальной темой, пока еще не охваченной мерами господдержки, является переобучение сотрудников не по тем специальностям, которые есть в центрах занятости, а по тем, которые реально нужны бизнесу, — говорит Наталья Пинигина. — У бизнеса нет средств на подготовку персонала к работе на современных станках, оборудовании, а у самих людей нет свободных средств, чтобы оплачивать такое обучение. Если бы государство взяло на себя обязательство по переподготовке безработных кадров, то на выходе получились бы специалисты, востребованные у работодателей. Мы, как реготделение «ОПОРЫ РОССИИ», выходили с таким предложением и надеемся, что оно будет услышано, так как позволит нивелировать эффект безработицы.

Кроме того, по словам Пинигиной, бизнес-объединения настаивают на уравнении позиций работающих и неработающих пенсионеров, а также инвалидов.

— Сегодня бизнес готов принимать на работу пенсионеров. Особенно в тех сферах, где ощущается большой кадровый голод и где квалификация опытных специалистов необходима для подготовки молодежи. Многие пенсионеры являются довольно активными людьми и готовы работать, но сейчас от официального трудоустройства их останавливает тот факт, что при этом они будут терять пенсионные баллы и индексацию пенсий, — поясняет собеседник редакции. — Аналогичная ситуация с инвалидами. Они могут работать на многих позициях на удаленке — и работодатели готовы их брать. Но как только люди с ограниченными возможностями здоровья выходят на работу, они теряют компенсации по пенсии, инвалидности, условиям социального обеспечения. То есть государство по факту поощряет иждивенчество и ущемляет интересы тех, кто готов вести активный образ жизни.

Контроль и надзор

С точки зрения регуляторики важным решением Наталья Пинигина назвала поручение о переносе срока вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении. С этим предложением к правительству РФ также входили бизнес-объединения.

— На мой взгляд, весь бизнес был бы счастлив, если бы регуляторная гильотина прошлась по внутриведомственным актам. Речь идет об излишних СаНПиНах, ГОСТах, многие из которых давно не пересматривались, совершенно устарели и противоречат друг другу, — поясняет эксперт. —  Кроме того, мы по-прежнему настаиваем на отмене не только плановых, но и внеплановых проверок. Оставлять нужно только те проверки, которые проводятся по прецедентам, угрожающим жизни и здоровью граждан. А остальное все нужно убирать. Можно оставить камеральные проверки, но не заваливать бизнес бесконечными требованиями о предоставлении документов. Сейчас элементарно сложно купить бумагу, чтобы все это печатать.

Фото pixabay  — Obsahovka

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : налоги кадры господдержка госзакупки бизнес


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