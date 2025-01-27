До суда дошло дело о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

В Калининском районном суде Новосибирска будет рассмотрено дело местного жителя, обвиняемого в поджоге киоска и жестоком обращении с животным.

Предварительным расследованием установлено, что в сентябре 2024 года Корабаев совершил поджог круглосуточного киоска, расположенного по адресу Макаренко, 15. Для этого он разлил бензин и поджог его с помощью зажигалки. Ущерб составил 73 281 руб, сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

— 13 сентября Корабаев, будучи пьяным, находился в квартире, в которой проживает. Он испытал приступ злости в отношении собаки его девушки. Сибиряк взял питомца и бросил его на балкон, откуда собака упала на асфальт у подъезда. Обнаружив, что животное не подает признаков жизни, выбросил его в мусорный бак, — информируют в пресс-службе.

В отношении жителя Новосибирска возбудили два уголовных дела: по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели. Санкции по этим статьям предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за собаки. О присутствии животного экипажу доложили диспетчеры.