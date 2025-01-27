Новосибирский эксперт назвал самую полезную кашу

Гречку едят только в России, нескольких странах бывшего СССР, а также в Израиле, хотя её пользу признают в Европе, а также в Китае и Непале. Об этом рассказал преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель.

—Израильтяне придумали свой подход под названием варнишкес. Грубо говоря, это гречка, смешанная с макаронами. А в Западной Европе и США гречку используют, как корм для птицы и скота. Хотя гречка довольно дорогой продукт, ведь с одного гектара земли можно собрать 80 центнеров пшеницы и лишь 10 центнеров гречки. А после снятия урожая земля для гречки должна минимум год «отдыхать, — рассказал эксперт VN.ru.

Яков Дель добавил, что в Европе излюбленную россиянами крупу продают даже в аптеках. Для этого зеленую, то есть термически необработанную гречку, фасуют в стограммовые пакетики. Также фармацевты продают гречишные побеги и листья. В Японии из гречки делают муку для лапши соба, которую чаще употребляют женщины, так как уверены, что это помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

В Непале из гречки делают отвар, а в Китае – гранулированный чай. И это неудивительно. Ведь эти рассыпчатые зерна способствуют лечению многих болезней, включая анемию и даже рак. Поэтому медики советуют обязательно включать гречку в свой рацион.

— Гречка не переносит искусственных удобрений и средств от вредителей. Только натуральные. Так что это единственный вид крупы, совершено чистый экологически. Это подтверждают даже пчелы, которые собирают нектар с цветов гречки. А гречишный мед считается одним из лучших сортов, — утверждает преподаватель колледжа питания.

При этом коричневая и зеленая гречка по целебному и питательному составу почти не отличаются. Хотя небольшое преимущество все-таки остается за зеленой. Зато коричневая дольше хранится и вкуснее.

Интересно, что приготовить гречневую кашу можно даже без варки. Ее нужно просто залить холодной водой на 6 и более часов, после чего слить лишнюю воду.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский эксперт Дель предложил сливочное масло заменить авокадо. Испанские конкистадоры называли авокадо маслом для бедняков.