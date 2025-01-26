Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за собаки

Борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс «Новосибирск-Москва», не смог приземлиться в аэропорту «Внуково». Причиной стала выбежавшая на взлетную полосу собака.

О присутствии животного экипажу доложили диспетчеры, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В итоге Боинг-737 благополучно совершил посадку в аэропорту назначения со второго захода. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что появление незваных гостей на посадочной полосе явление достаточно частое. В июне 2024 года экипаж борта авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг в Чите из-за четвероногого нарушителя. В октябре 2023 года аналогичный случай был в новосибирском «Толмачёво».

Ранее редакция сообщала, что самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разберут до февраля. На данный момент с него сняты двигатели со всем сопутствующим оборудованием, капоты и реверсы.