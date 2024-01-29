«Добродомик» снова готов кормить бедных пенсионеров в Новосибирске

Благотворительный проект «Добродомик» вновь распахнул двери кафе, но уже на Красном проспекте, 64 в Новосибирске.

— Зал площадью 200 квадратных метров может одновременно вместить более 50 человек. За 4 часа работы волонтеры смогут накормить горячими обедами около 800 человек, — рассказала Александра Синяк, президент благотворительного фонда «Добродомик» изданию Atas.info.

По ее словам никаких проблем с хранением и приготовлением еды у кафе не будет. Кафе будет бесплатно кормить пенсионеров каждый будний день с 12 до 16 часов.

Сам проект родом из Санкт-Петербурга, где зародился в 2017 году.

Ранее редакция сообщала о том, что закрылось бесплатное кафе для бедных пенсионеров «Добродомик» в Новосибирске.