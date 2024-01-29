Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по доступности скоростного интернета

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона.

Сегодня, благодаря всем реализуемым в регионе программам цифровизации, Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по уровню доступности скоростного проводного интернета, занимая по этому показателю 4-е место.

Глава региона подчеркнул: в современном мире связь важна всем категориям граждан.

За последние пять лет на территории региона, благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России, федеральным и областным программам, проведена масштабная работа по устранению цифрового неравенства между жителями города и села: построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населённых пунктов, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов.

На территории Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи, в том числе в малых населённых пунктах, что подтверждается данными федеральной службы государственной статистики. Значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. К концу 2026 года, по расчётным данным минцифры, планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России.

В 2023 году за счёт средств регионального и федерального бюджетов удалось обеспечить сотовой связью и мобильным широкополосным доступом к интернету рекордное число населённых пунктов – 76. В 6 муниципальных районах 100% жителей обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом (Доволенский, Здвинский, Кочковский, Новосибирский, Маслянинский, Болотнинский). По итогам обеспечения в 2024 году ещё 64 населённых пункта сотовой связью все муниципальные образования региона будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом не менее чем на 86%.