«Избили до потери сознания и бросили в раздевалке»: третьеклассник оказался в больнице после школьной драки в Новосибирске

Очередной инцидент с участием младшеклассников произошел в школе № 120 на улице Дуси Ковальчук. Отец одного из учеников пришел в школу за сыном и увидел в гардеробе лежащего на полу мальчишку. Он пытался самостоятельно привести школьника в чувства, а когда тот очнулся отвез его к родителям.

Мама и папа избитого третьеклассника были в ужасе. Они даже представить не могли, что их сын подвергся насилию. Но что самое страшное ― никто из администрации школы, ни охрана, ни другой персонал даже не оказали ребенку помощь.

― 24 января произошел конфликт моего внука с одноклассником. Тот его укусил за плечо и сильно толкнул. Наш ребенок упал и ударился головой об металлический стеллаж. После этого он потерял сознание. Все ребята испугались и убежали из раздевалки, оставив его одного. Вечером у Андрея* сильно разболелась голова и место от укуса. Мы обратились в больницу, там сразу же поставили диагноз ― сотрясение головного мозга и госпитализировали в нейрохирургическое отделение, ― рассказал Infopro54 бабушка Андрея.

Сейчас пострадавший находится в больнице, а его родители пытаются получить обратную связь о произошедшем от руководства школы. Было даже организовано заседание, на котором родители высказали директору свои опасения по поводу безопасности детей. Но по словам отца, никто не хочет принимать никаких мер. Педагоги обвинили семьи в плохом воспитании детей и на этом разговор был окончен.

― Отсутствие надлежащего контроля могло привести к трагедии. Мы решили обращаться в прокуратуру с просьбой провести проверку в образовательном учреждении на предмет халатности должностных лиц и ненадлежащего оказания услуг, ― добавила бабушка.

После случившегося Андрей не хочет возвращаться в эту школу, сейчас родители решают вопрос о переводе его в другое учебное заведение.

Ранее редакция писала о буйном ученике в школе № 91. Третьеклассник довел учительницу до увольнения своими агрессивными выходками. В образовательном учреждении вопрос никак не решился, агрессор продолжает ходить на уроки и издеваться над одноклассниками.

*Имя ребенка изменено.