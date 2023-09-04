Доброволец Иван Кухтиков из Черепаново погиб в зоне СВО

26 августа в зоне СВО, погиб Иван Кухтиков — водитель разведывательного отделения штурмовой бригады. Он был родом из Черепаново. Об этом сообщает администрация Черепановского района.
Иван Алексеевич родился 1996 года.
— В сентябре прошлого года добровольно ушел в зону СВО, — говорится в сообщении.
Церемония прощания состоится 4 сентября с 11:00 до 13:00 в РСКЦ им. С.А. Жданько.
Напомним, что мобилизованный Максим Фаляхов погиб в зоне СВО.
20 мая, близ населённого пункта Артемовск Максим Фаляхов с сослуживцами попал под массированный обстрел, в ходе которого получил смертельные ранения.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на тротуаре нашли мертвого мужчину в луже крови.
Фото со страницы администрации Черепановского района в Вконтакте
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