Глава СК Бастрыкин заинтересовался вырубкой леса в Новосибирске

Председатель СК п России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с возможной незаконной вырубкой леса в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СК по России.

— Граждане отмечают, что участки зеленого района выводят из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему, — говорится в сообщении.

На данный момент следователями проводится проверка. Результаты будут доложены главе СК по России.

Напомним, что Александр Бастрыкин также обратил внимание на экологическую ситуацию с озером «Жемчужина России» на окраине Новосибирска.

Результаты проверки местных следователей попадут на стол председателя СКР.

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