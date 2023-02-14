Процесс отмены выборов мэра Новосибирска вынесен на февральскую сессию Заксобрания

Решением комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению на предстоящую сессию регионального парламента, 20 февраля, для принятия в двух чтениях вынесен вопрос об изменении системы выборов глав исполнительной власти в Новосибирске и Кольцово. В качестве первого аргумента «за» выступающий с докладом председатель комитета Игорь Умербаев привел снижение электоральной активности в муниципалитетах, где прямые выборы сохранились. В качестве второго аргумента — органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в России, поэтому должны максимально эффективно взаимодействовать для решения актуальных задач.

— В случае принятия законопроекта он начнет действовать только после истечения срока полномочий действующих глав органов местного самоуправления, — заявил председатель комитета.

При этом, как следует из доклада Умербаева, речь ни в коем случае не идет о досрочном прекращении полномочий мэра Новосибирска Анатолия Локтя и главы Кольцово Николая Красникова.

В защиту прямых выборов выступил руководитель фракции коммунистов, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов, тем не менее сделав оговорку, что выражает только личную позицию. Позиция фракции будет сформирована по итогам ее заседания, 16 февраля. Карпов напомнил, что 30 лет назад в России была возобновлена до этого запрещенная деятельность Компартии.

— За эти 30 лет неоднократно вставал вопрос о применении разных систем замещения мест, занимаемых должностными лицами и депутатами. Все эти 30 лет позиция КПРФ — против (Отмены прямых выборов. — Ред.), я эту позицию 30 лет разделяю, — заявил он.

В историю окунулся и сторонник отмены, зампредседателя комитета, «родинец» Константин Антонов. По его словам, в Конституции СССР 1936 года также предполагалась прямая система выборов, однако по инициативе КГБ советское правительство от нее отказались незадолго до начала Великой Отечественной войны.

— Мы не обсуждаем вопрос легитимности института местного самоуправления, — заявил Антонов. — Мы обсуждаем технический вопрос: как будет избираться или назначаться глава исполнительной власти? Нам это добавит вполне конкретный набор мер ответственности и оценки эффективности. Призываю сосредоточиться на легитимизации практики участия населения в решении вопросов местного значения.

В поддержку замены выборов конкурсными процедурами также высказались вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко, депутат Валерий Бадьин (Оба — «Единая Россия». — Ред.), депутат Александр Щербак (ЛДПР), а после голосования по данному вопросу — и участвовавший в обсуждении председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

— Не имеет значения, выбран или назначен глава муниципальной власти, — заявил Шимкив. — Важно, чтобы был государственный подход. Например, отрезать кусок земли от Заксобрания и построить жилой дом — кто это сделал — выбранный глава или назначенный?

По словам председателя Заксобрания, ранее в защиту выборов, помимо коммунистов, высказывались представители справороссов.

За исключением фракции справороссов в Госдуме, официальные позиции других фракций и региональных отделений партий не назывались. Что касается действующих глав Кольцово и Новосибирска Николая Красникова и Анатолия Локтя, то первый замену выборов конкурсом публично уже поддержал, второй — комментировать ситуацию отказался.

Ранее редакция приводила мнение председателя комиссии горсовета Новосибирска о возможной отмене выборов главы муниципалитета.