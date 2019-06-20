Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, победитель тендера на организацию и проведение форума «Технопром-2019», компания ООО «Бизнес Диалог» от заключения договора уклонилась. Начальная цена контракта составляла 63 млн рублей (годом ранее — 44,2 млн).
Всего на тендер было подано три заявки: от «Бизнес Диалог» (Москва), ООО «Коннект» (Ульяновск) и ООО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» (Атомэкспо, Москва). Все три были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. Минимальную цену на торгах предложил третий игрок — 58,8 млн рублей. Однако «Бизнес Диалог» был признан победителем с ценой 59,6 млн рублей с учетом критерия «квалификация участника закупки». Напомним, что компания занималась организацией и проведением форума «Технопром» в 2018 году.
— Ситуация, конечно, обидная, болезненная, но не уникальная, — говорит губернатор. — У нас сплошь и рядом то отмена конкурса, то жалобы, то судебные разбирательства. Тем не менее жизнь продолжается, проекты реализуются, мероприятия проводятся. Соответственно, и по «Технопрому» все вопросы мы решим.
Каким именно образом предполагается решить данный вопрос, глава региона не уточнил. По информации регионального правительства, сейчас «Технопромом» занимается специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Андрея Жукова.
— Мы не отказывались и не отказываемся от заключения договора. С нашей стороны все документы подписаны и в установленном законом порядке отправлены в закупочные структуры области, — пояснил корреспонденту InfoPro54 директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура. — В закупочных структурах возникли вопросы к банковской гарантии. Мы считаем, что они неправомерны, что мы обеспечили свою ответственность по контракту. Надеемся, что наша позиция будет услышана и контракт подписан со стороны Новосибирской области.
VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. До конца июня рабочая группа должна разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума.
ООО «Бизнес Диалог» создано в 2005 году, директор — Анатолий Кицура, учредитель — ООО «Медиа-Партнер» (95%).
Фото Юлии Даниловой
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