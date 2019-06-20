Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан

Всего на тендер было подано три заявки: от «Бизнес Диалог» (Москва), ООО «Коннект» (Ульяновск) и ООО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» (Атомэкспо, Москва). Все три были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. Минимальную цену на торгах предложил третий игрок — 58,8 млн рублей. Однако «Бизнес Диалог» был признан победителем с ценой 59,6 млн рублей с учетом критерия «квалификация участника закупки». Напомним, что компания занималась организацией и проведением форума «Технопром» в 2018 году.

— Ситуация, конечно, обидная, болезненная, но не уникальная, — говорит губернатор. — У нас сплошь и рядом то отмена конкурса, то жалобы, то судебные разбирательства. Тем не менее жизнь продолжается, проекты реализуются, мероприятия проводятся. Соответственно, и по «Технопрому» все вопросы мы решим.

Эту информацию в комментарии редакции подтвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Каким именно образом предполагается решить данный вопрос, глава региона не уточнил. По информации регионального правительства, сейчас «Технопромом» занимается специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Андрея Жукова.

— Мы не отказывались и не отказываемся от заключения договора. С нашей стороны все документы подписаны и в установленном законом порядке отправлены в закупочные структуры области, — пояснил корреспонденту InfoPro54 директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура. — В закупочных структурах возникли вопросы к банковской гарантии. Мы считаем, что они неправомерны, что мы обеспечили свою ответственность по контракту. Надеемся, что наша позиция будет услышана и контракт подписан со стороны Новосибирской области.

VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. До конца июня рабочая группа должна разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума.

ООО «Бизнес Диалог» создано в 2005 году, директор — Анатолий Кицура, учредитель — ООО «Медиа-Партнер» (95%).

Фото Юлии Даниловой