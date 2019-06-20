 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан

Компания-подрядчик пояснила, что у заказчика возникли вопросы к банковской гарантии, обеспечивающей контракт.
  • 20/06/2019, 18:57
Автор: Евгения Серёгина
Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан
«У нас сплошь и рядом то отмена конкурса, то судебные разбирательства.»

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, победитель тендера на организацию и проведение форума «Технопром-2019», компания ООО «Бизнес Диалог» от заключения договора уклонилась. Начальная цена контракта составляла 63 млн рублей (годом ранее — 44,2 млн).

Всего на тендер было подано три заявки: от «Бизнес Диалог» (Москва), ООО «Коннект» (Ульяновск) и ООО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» (Атомэкспо, Москва). Все три были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. Минимальную цену на торгах предложил третий игрок — 58,8 млн рублей. Однако «Бизнес Диалог» был признан победителем с ценой 59,6 млн рублей с учетом критерия «квалификация участника закупки». Напомним, что компания занималась организацией и проведением форума «Технопром» в 2018 году.

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

Эту информацию в комментарии редакции подтвердил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 Ситуация, конечно, обидная, болезненная, но не уникальная,  говорит губернатор.  У нас сплошь и рядом то отмена конкурса, то жалобы, то судебные разбирательства. Тем не менее жизнь продолжается, проекты реализуются, мероприятия проводятся. Соответственно, и по «Технопрому» все вопросы мы решим.

Каким именно образом предполагается решить данный вопрос, глава региона не уточнил. По информации регионального правительства, сейчас «Технопромом» занимается специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Андрея Жукова.

— Мы не отказывались и не отказываемся от заключения договора. С нашей стороны все документы подписаны и в установленном законом порядке отправлены в закупочные структуры области, — пояснил корреспонденту InfoPro54 директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура. — В закупочных структурах возникли вопросы к банковской гарантии. Мы считаем, что они неправомерны, что мы обеспечили свою ответственность по контракту. Надеемся, что наша позиция будет услышана и контракт подписан со стороны Новосибирской области.

VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. До конца июня рабочая группа должна разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума.

ООО «Бизнес Диалог» создано в 2005 году, директор — Анатолий Кицура, учредитель — ООО «Медиа-Партнер» (95%).

Фото Юлии Даниловой

Популярное с сайта

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40
Факультет должен удовлетворить кадровых потребности перспективного рынка умной энергетики EnergyNet НТИ.
На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34
В нем примут участие около 300 спортсменов из 65 регионов страны.
Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40
Его участниками признаны пять юрлиц.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

В России пересмотрят тариф на утилизацию ТКО

20/06/2019, 18:35

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 47 млн. рублей бюджетных средств

20/06/2019, 17:36

Эксперты отмечают резкий всплеск интереса компаний к защите данных

20/06/2019, 17:30

«Ависта Модуль Инжиниринг» выходит в ЕС и на Ближний Восток

20/06/2019, 16:34

Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

20/06/2019, 16:27

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40

ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

20/06/2019, 14:20

132 научных проекта из Новосибирской области утверждены к финансированию на 2019 год

20/06/2019, 14:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска