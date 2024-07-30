Договор по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске будет расторгнут 6 августа

На минувшей неделе мэрия Новосибирска в лице МП «МетроМиР» приняла решение об одностороннем расторжении контракта с компанией, которая строит станцию метрополитена «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой». Эту информацию официально подтвердили в мэрии.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев пояснил, что основная причина принятия этого решения — срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более 6 месяцев бездействие со стороны подрядной организации. По контракту работы должны были завершиться год назад.

— Сначала причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года. К сожалению, сегодня мы видим, что работы на станции не производятся, и причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации. Соответственно подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта, — подчеркнул Кодалаев.

Чиновник подчеркнул, что люди, которые посещают, сданную в прошлом году ледовую арену, испытывают неудобства с транспортной доступностью объекта из-за задержки сроков сдачи станции. При этом Кодалаев подчеркнул, что понимания, когда подрядчик все-таки примет меры и решит свои вопросы, у муниципалитета нет.

— Сегодня мы наблюдаем одни проблемы. После расторжения контракта, решение по которому вступает в силу с 6 августа, приступим к процедуре поиска нового подрядчика. Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — заявил Кодалаев.

В компании ООО «СпецТрансСтрой» ситуацию с расторжением контракта не комментируют.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии Иосиф Кодалаев также отметил, что у муниципалитета есть вопросы к «СпецТрансСтрой» в части капремонта Октябрьского моста. Он отметил, что этот вопрос мэрия планирует закрыть к 1 августа.

Напомним, строить станцию «Спортивная» начали еще в 2019 году, а открыть ее планировалось осенью 2022 года к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако после того, как стало ясно, что чемпионата не будет даты открытия постоянно переносились. В апреле 2024 изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года.

Длина сооружения станции — 132,88 м, протяженность станционных платформ — 104 м. Общая эксплуатационная длина проектируемого участка — 133 м. Он рассчитан на перевозки до 62 тысяч пассажиров в сутки. Застройщик и генеральный проектировщик станции — МП «Метро МиР», генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой». Стоимость строительства станции в ценах 2 квартала 2019 года составляла 2,69 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники расторгли контракт за 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой».