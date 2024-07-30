СК возбудил уголовное дело из-за скандального ДТП с мигрантом в Тогучине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Тогучинском районе Новосибирской области, в котором пострадали несовершеннолетние подростки.
По данным следствия, вечером 21 июля водитель двигался на автомобиле по дороге в городе Тогучине. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение мопедом, которым управлял подросток. Как ранее сообщал Infopro54, в результате ДТП 15-летний водитель мопеда получили многочисленные травмы. Врачи приняли решение эвакуировать мальчика на вертолете санавиации в Новосибирск. На сегодняшний день он уже перенес несколько операций. У второго ребенка тоже зафиксированы многочисленные травмы. У него загипсована нога, порваны связки и сухожилия, разодрана вся спина, а еще множественные ушибы, сотрясение, рассказала редакции мама пострадавшего подростка.
По информации редакции Infopro54, решается вопрос о задержании подозреваемых. Ход и результаты расследования также находятся на контроле прокуратуры.
Ранее редакция рассказывала о том, что происшествие вызвало большой общественный резонанс в Тогучине. Главная интрига: кто был за рулем автомобиля.
Источник фото: предоставлено очевидцами.
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