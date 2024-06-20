Дорожники расторгли контракт за 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой» в Новосибирске

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке 18 июня расторгло контракт жизненного цикла с ООО «СпецТрансСтрой». Об этом сообщила пресс-служба управления.

— Общая протяженность дороги почти 60 км, 33,5 из которых — в Черепановском районе. Она соединяет два района области и ведет к важнейшим социальным объектам. Ее ремонт — важный этап создания надежной, современной транспортной инфраструктуры, обеспечения устойчивого транспортного сообщения с федеральными автодорогами. После ремонта участок дороги будет отвечать всем требованиям по безопасности дорожного движения, — сообщили в ТУАДе.

«СпецТрансСтрой» подписал контракт в 2023 году. Компания должна была провести капитальный ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепаново — Маслянино» в Черепановском районе. В 2023 году работы планировалось выполнить на участках км 0+627 — км 2+355; км 8+364 — км 10+027; км 20+673 — км 22+000. В общей сложности, подрядчик должен был отремонтировать 4.5 км дороги и содержать ее в течение 5 лет. Стоимость контракта превышает 340 миллионов рублей.

В 2024 году «СпецТрансСтрой» вообще не вышел на объект. Сейчас ТУАД готовится объявлять новые торги по выбору подрядчика. Планируется, что он приступит к работам летом.

ТУАД также сообщает о том, что в стадии расторжения еще два контракта в ООО «СпецТрансСтрой» — если подрядчик не приступит к выполнению работ. Осенью 2023 года Минстрой региона сообщал о том, что под вопросом сдача подъезд к деревне Локти.

Напомним, в мае депутаты регионального парламента поднимали вопрос о включении компании «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв строительства трех объектов по программе «Чистая вода». Компания также сорвала сроки сдачи станции метро «Спортивная» и сроки ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. 18 июня начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что мэрия готова расторгнуть контракт с компанией «СпецТранСтрой» по ремонту Октябрьского моста, если она до конца этой недели не покажет прогресс в работе.

Ранее учредителями «СпецТрансСтрой» были Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект». На данный момент открыта информация только о первом учредителе, данные о прочих — закрыты. По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2023 году составила 1,58 млрд рублей (-29%), чистый убыток — 412 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль составляла 13,5 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что замглавы ТУАД Константина Громенко взяли под стражу в Новосибирске.