Договоры субподряда не признаются доказательством опыта компании для госзакупок

Верховный суд вынес постановление, что договор субподряда не может служить доказательством соответствия подрядчика дополнительным требованиям. Причина — документ не заключен и «не исполнен в соответствии с законодательством о закупках и не отвечает требованиям, установленным в постановлении № 2571», пояснили в пресс-службе Новосибирского УФАС.

Спорная ситуация произошла из-за отклонения конкурсной комиссией заявки ООО «РАУ 104» на участие в электронном аукционе на выполнение работ по содержанию кольцевых развязок. Причиной для отказа стало несоответствие компании дополнительным требованиям, установленным законом о контрактной системе и постановлением № 2571. По этому поводу «РАУ 104» и обратилось в суд.

АС Западно-Сибирского округа и Седьмой ААС поддержали заявителя, признав решение антимонопольного органа необоснованным. Суды посчитали, что договор субподряда может служить доказательством наличия у подрядной организации соответствующего опыта.

Верховный суд, в свою очередь, не поддержал это решения и нашел несоответствие законодательству о закупках.

— Поскольку исполненный обществом договор субподряда не был заключен в рамках Закона о контрактной системе или Закона о закупках, его нельзя признать соответствующим требованиям постановления Правительства РФ № 2571, — пояснили в пресс-службе. — Значит и документы, представленные в составе второй части заявки, не свидетельствовали о наличии у общества опыта выполнения работ по содержанию кольцевых развязок на автомобильных дорогах и не могли быть приняты комиссией заказчика в качестве подтверждения соответствия требованиям аукционной документации.

В итоге Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отменила решения нижестоящих судов и отказала заявителю в удовлетворении требования.

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