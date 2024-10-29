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Новосибирские компании снова обвиняются в создании медицинского картеля

  • 29/10/2024, 15:00
Новосибирские компании снова обвиняются в создании медицинского картеля
Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольной службы — после рассмотрения в Верховном суде дело пошло на новый круг

Арбитражный суд Новосибирской области после нового рассмотрения в первой инстанции вынес решение по антимонопольному делу, участниками которого являются ООО «Радиационная техника» и ООО «СИБМЕР». Компаниям вменили «заключение и реализацию антиконкурентного соглашения (картеля), целью которого является обеспечение победы определенному хозяйствующему субъекту при проведении открытых электронных аукционов».

Напомним, рассмотрение этого дела началось еще в 2020 году. Тогда УФАС по Новосибирской области обвинило компании в нарушении закона «О защите конкуренции». В УФАС посчитали, что компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, чтобы гарантировать «победу определенному хозяйствующему субъекту при проведении открытых электронных аукционов». На пресс-конференции представители УФАС сообщали, что компании нарушили антимонопольное законодательство при участии в 89 торгах. Речь шла о поставках медизделий. Доход картеля, по версии УФАС, составил около 200 млн рублей.

В качестве доказательств вины компаний ведомство указывало на совпадение их фактического адреса, идентичные IP-адреса для действий в системе «банк-клиент», наличие взаимных банковских переводов и перекрестные совмещения единовременной работы сотрудников. В качестве довода УФАС использовало и тот факт, что фирмы заключили договор о техническом сотрудничестве, позволяющем совместно участвовать в торгах.

— Из-за отказа ответчиков от конкуренции на торгах пострадали добросовестные участники, которые могли стать победителями на торгах и заключить контракт по выгодной бюджету цене, — объясняла тогда заместитель руководителя Новосибирского УФАС Наталья Камнева.

На основании всего вышеизложенного, фирмы получили предписание прекратить нарушение. Но компании обжаловали его сначала в ФАС, а затем обратились в суд. В суде компании поясняли, что цель договора — своевременное и качественное исполнение госконтрактов, а также разработка и создание новых импортозамещающих товаров. Арбитражные суды трех инстанций посчитали эти аргументы достаточно вескими и встали на сторону медкомпаний.

Но УФАС оспорило эти решения в Верховном суде, объяснив это тем, что в закупочных процедурах «прослеживается определенная модель поведения», при которой в каждом аукционе участвовали обе компании и, «формально выступая конкурентами, уступали победу друг другу по максимально возможной цене».

В итоге дело передали в коллегию по экономическим спорам ВС, которая, в свою очередь поддержала УФАС Новосибирской области, посчитав, что между компаниями «имели место не только договоренность о техническом сотрудничестве и взаимный обмен финансовыми, трудовыми ресурсами, что само по себе не запрещено законом, но и иное соглашение, направленное на моделирование конкуренции путем поддержания цены». Указав на недочеты, Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее пресс-служба ФАС сообщала, что  ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная Техника» также являлись ответчиками еще в одном антимонопольном разбирательстве ФАС России. Компании подозревались в поддержании цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Сумма этих контрактов составила свыше 3 млрд рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО «Сибмер» создано в 1999 году, директор — Александр Кошечкин, владелец — Юлия Кошечкина. УК — 20 тысяч рублей, выручка в 2023 году — 402,3 млн рублей (+12%), чистая прибыль — 883 млн (-38%). У компании 1210 выигранных контрактов на 3,29 млрд рублей.  Наиболее часто контракты заключались c БУЗ Орловской области «ООД».

ООО «Радиационная техника» создано в 2014 году. УК 10 тысяч рублей, выручка в 2023 году — 189 млн рублей (+89%), чистая прибыль — 28,8 млн рублей (+20%). Директор — Николай Любимов, владелец — Татьяна Борисова. Ранее она также входила в число собственников компании «Сибмер». У компании 244 выигранных контракта на 792 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ГБУЗРК «КРОКД ИМЕНИ В.М. ЕФЕТОВА». Одним из руководителей компании ранее был Василий Ожередов.

«Сибмер» и «Радиационная техника» являются собственниками компаний ООО «Пансиб» и ООО «САМИ». Обе компании в настоящий момент находятся в стадии ликвидации.

Ранее редакция рассказывала о том, что компании «Сибмер» и «Радиационная техника» разработали программу импортозамещения в области лучевой терапии для лечения онкозаболеваний. Совместно с Panacea Medical Technologies «Сибмер» планировал локализовать в России более чем на 50% производство еще двух аппаратов.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес Медицина

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФАС производители медоборудования картельный сговор


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