Рекламодателям

Как сибиряки зарабатывают на вкладах: считаем на реальном примере

  • 12/07/2021, 11:02
Вклад – это отличный источник пассивного дохода для тех, у кого есть даже небольшие накопления.

Какой доход можно получить при открытии вклада на 6 месяцев, посчитали специалисты Банка «Левобережный».

Новости компанийРазберем, как увеличить свои накопления, на примере сезонного вклада «Забота» с одной из самых больших ставок на рынке – 6% годовых. Это классический вклад на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока» для тех, кто хочет накопить деньги. Минимальный взнос составляет 30 тысяч рублей. Но вы можете открыть вклад и на большую сумму – все зависит от вашего желания и возможностей. Банк выплатит вам весь доход вместе с суммой вклада спустя полгода (181 день).

Если вы оформите вклад «Забота» в июле, то уже в январе 2022 года, сразу после праздничных дней, вы получите дополнительный доход, который сможете потратить немедленно или когда в этом возникнет необходимость. Посчитать примерный заработок от своей суммы вложения можно на сайте банка: просто укажите сумму, которую вы планируете внести, и калькулятор рассчитает, сколько денег вы получите в конце срока. Например, открыв вклад на 250 тысяч рублей, вы заработаете через 6 месяцев более 7 тысяч рублей.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Также банк ежегодно входит в топ-50 самых надежных банков России по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга.

Оформить вклад можно любым удобным способом: в офисе, интернет-банке или мобильном приложении BL-online.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото предоставлено пресс-службой банка

428

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы пассивный доход деньги вклады банки Банк Левобережный


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Алтайский край лидирует по числу онкобольных детей среди регионов Сибири

08/07/2021, 13:25

В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

06/07/2021, 10:26

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В Новосибирске мы тестируем «пилот» оптового продовольственного маркетплейса

Все материалы
Лента новостей

Новая печь «Сибстекла» вышла на плановую мощность

12/07/2021, 13:37

Губернатор взял под контроль подготовку документации для новосибирского метро

12/07/2021, 13:26

Насколько в регионе хватит бесплатных лекарств для лечения ковида?

12/07/2021, 13:00

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

12/07/2021, 12:31
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Марина Гусева (Гуляева): Как не разочароваться в своем бизнесе
1/07/21, 9:00

Новости компаний

ВТБ начал работу по кредитной программе Ростуризма

12/07/2021, 10:04

ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы

09/07/2021, 17:29

Банк «Левобережный» установил льготный тариф на перечисление средств самозанятым

09/07/2021, 17:04

ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью

09/07/2021, 13:15

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Губернатор взял под контроль подготовку документации для новосибирского метро

Насколько в регионе хватит бесплатных лекарств для лечения ковида?

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

60% заболеваемости ковид в регионе дают районы Новосибирской области

В Новосибирске выросла стоимость минимального продуктового набора почти на 20%

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

ВТБ расширил программу лояльности для предпринимателей

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

«Партия Роста» выбрала, кого будет двигать в Госдуму

Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Александру Морозову нашли замену

Недвижимость

Новости компаний

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

covid-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

Общество

Новости Новосибирска

Насколько в регионе хватит бесплатных лекарств для лечения ковида?

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

60% заболеваемости ковид в регионе дают районы Новосибирской области

В Новосибирске выросла стоимость минимального продуктового набора почти на 20%

Группа «ВИС» провела «закрытый показ» четвертого моста для депутатов

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска