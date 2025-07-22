Мэрия заключила контракт на обновление генеральной схемы новосибирского метро

В Новосибирске заключили контракт на обновление генеральной схемы метрополитена. Подрядчиком стало ОАО «Минскметропроект». Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев. На эти цели выделено из городского бюджета 49 млн рублей.

По его словам, подрядчик должен разработать детальный документ: с прохождением новых веток, размещением станций, пересадочных узлов, входов, тоннелей, эстакад и электродепо. Также компании предстоит обосновать ориентировочную стоимость и сроки строительства.

На разработку документа отведено 250 дней.

Максим Кудрявцев отметил, что город комплексно подходит к развитию метрополитена, формируя планы на ближайшие годы. Обновление подвижного состава — один из этапов модернизации инфраструктуры подземки. Он напомнил, что до конца года город получит первые обновленные вагоны, произведенные специально для новосибирской подземки на заводе «Метровагонмаш». Также на станциях метро устанавливаются современные турникеты, а к коцу этого года планируется ввести в эксплуатацию станцию «Спортивная».

Ранее редакция сообщала, что на новосибирской станции метро «Спортивная» запустили систему оповещения.