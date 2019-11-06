Долги по зарплате погасили после прокурорской проверки

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска Новосибирской области в ходе проверки выявила нарушения трудовых прав работников акционерного общества ПО «Инженерная геодезия», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— Установлено, что генеральный директор и учредитель общества не выплатил 98 работникам заработную плату в размере свыше 2,5 млн. рублей. При этом выяснилось, что на расчетном счете организации было более 14 млн. рублей, однако руководитель фирмы перечислял их на расчетные счета контрагентов, осуществлял расчеты по налогам, а также совершал прочие выплаты, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы с требованием уголовно-правовой оценки действиям руководителя организации.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, а также полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

— Постановлением мирового судьи 4 судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска бывший директор общества признан виновным, ему назначен судебный штраф в размере 230 тыс. рублей, — добавили в ведомстве.

После возбуждения уголовного дела работодатель погасил в полном объеме задолженность перед всеми работниками.

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