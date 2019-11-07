Болезнь Альцгеймера. Это вас не коснется?

Ведь на сегодняшний день не существует эффективного лекарства способного хотя бы замедлить ее прогресс. Об этом заболевании слышал, наверное, каждый и вряд ли кто-нибудь хочет в старости столкнуться с потерей памяти и общим ухудшением здоровья. И это только на ранней ее стадии. В дальнейшем начинается прогрессирующая деменция.

Действительно ли это так?

Нет. На сегодняшний день есть способы, снижающие вероятность возникновения этой болезни, либо замедлить ее прогрессирование. Так как это заболевание поражает людей уже преклонного возраста, в связи с естественным старением мозга, то есть возможность снизить риск ее возникновения еще в молодые годы.

Холестерин и артериальная гипертензия — основные факторы развития заболевания. Если привести показатели в норму, есть шанс избежать развития болезни Альцгеймера. Что для этого нужно?

Примите за правило не менее трех раз в неделю заниматься физическими упражнениями. Подойдут занятия для сердечно-сосудистой системы, вызывающие потоотделение и силовые упражнения. Плавание, бег, спортивная ходьба, занятия в тренажерном зале отлично вам подойдут. Вы можете проконсультироваться с вашим врачом, чтобы определить подходящие именно вам типы нагрузок.

Постарайтесь оптимизировать свой рацион. Учеными выявлены продукты, оказывающие положительный эффект на мозговую активность, это — овощи, орехи, оливковое масло, бобовые, рыба, птица и красное вино. Однако для получения нужного эффекта следует уменьшить потребление мучных изделий, жареной пищи и, конечно, убрать из рациона фастфуд.

Регулярно проверяйте ваше артериальное давление, ведь гипертензия протекает бессимптомно и для постановки правильного диагноза нужны ваши показатели.

Для нормализации кровяного давления необходимо уменьшить потребление соли.

Не стоит забывать и о показателях сахара в крови, ведь без регулярного контроля за этими данными, вы можете не заметить возникновение заболевания, связанного с повышенным уровнем сахара в крови. Помните, что люди с сахарным диабетом находятся в группе риска, так как у них повреждаются нейроны мозга.

Откажитесь от курения. Именно эта пагубная привычка приводит к тому, что у курящих риск заболевания на 80% выше, чем у ведущих здоровый образ жизни.

Постарайтесь избегать получения травм головы, а уж тем более сотрясение мозга. Доказано, что такие травмы увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.

Улучшайте свой вестибюлярный аппарат. Для развития чувства равновесия отлично подойдут занятия йогой или пилатесом.

Учиться, учиться и еще раз учиться. Для сохранения ясности ума и здравого мышления, старайтесь больше читать, освойте новую профессию или научитесь играть в шахматы. Можно изучить иностранный язык, либо решайте математические задачи. Заставляйте свой мозг работать и это гарантированно поможет вам снизить риск возникновения заболевания.

Попробуйте изменить устоявшиеся привычки. По пути на работу измените свой маршрут, а по возможности поменяйте распорядок дня. Помимо этого, можно отправиться в пеший поход или просто съездить в соседний город для смены обстановки. Такие перемены благотворно влияют на мозговую деятельность.

Старайтесь расширять круг вашего общения. Ведите активную общественную деятельность и старайтесь общаться не только с вашими друзьями и знакомыми, но и с новыми людьми. Займитесь новым видом деятельности, станьте волонтером или посещайте новые, познавательные мероприятия.

После выхода на пенсию не прекращайте активного образа жизни. Ведь не случайно говорят, что движение — жизнь. Никогда не останавливайтесь в своем развитии.

Соблюдайте оптимальный режим сна. Рекомендовано спать не менее 7-8 часов. Это позволит поддерживать организм в хорошем состоянии. Доказано, что недосып отрицательно отражается на общем самочувствии, что в дальнейшем может сказаться на работе мозга.

Старайтесь сохранять душевное равновесие. Во время стрессовых ситуаций образуется гормон, негативно влияющий на здоровье. Займитесь тем видом деятельности, который приведет вас в равновесие. Можно заняться йогой и медитацией, принять успокаивающую ванну или прогуляться на свежем воздухе.

Приведенные здесь советы отлично подойдут не только для профилактики и предотвращения болезни Альцгеймера, но и для общего поддержания организма. Эти, достаточно простые правила, позволят вам жить полноценной жизнью и избежать многих заболеваний.